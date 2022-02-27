 
مباشر

"إيروفلوت" الروسية تعلق جميع رحلاتها إلى أوروبا

أخبار العالم

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shnk

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" يوم الأحد تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا.

وقالت شركة الطيران الروسية في بيان أصدرته مساء 27 فبراير: "بسبب قيود المجال الجوي التي فرضتها السلطات الأوروبية، ستعلق شركنا رحلاتها اعتبارا من 28 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر".

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات الروسية، في سياق توترات شديدة بين الأوروبيين وروسيا حول الوضع في أوكرانيا.

وشدد الأوروبيون العقوبات ضد روسيا بعد بدء عملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا