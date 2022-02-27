"إيروفلوت" الروسية تعلق جميع رحلاتها إلى أوروبا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" يوم الأحد تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا.

وقالت شركة الطيران الروسية في بيان أصدرته مساء 27 فبراير: "بسبب قيود المجال الجوي التي فرضتها السلطات الأوروبية، ستعلق شركنا رحلاتها اعتبارا من 28 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر".

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات الروسية، في سياق توترات شديدة بين الأوروبيين وروسيا حول الوضع في أوكرانيا.

وشدد الأوروبيون العقوبات ضد روسيا بعد بدء عملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: RT