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متاجر الخمور في ولاية فرجينيا الأمريكية تتوقف عن بيع الفودكا الروسية

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متاجر الخمور في ولاية فرجينيا الأمريكية تتوقف عن بيع الفودكا الروسية
Sputnik
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أمرت إدارة مراقبة الكحول في ولاية فرجينيا بإزالة الفودكا الروسية من متاجر الخمور بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الإدارة في بيان نشر على "تويتر": "بعد دعوة حاكم الولاية غلين يونغكين لاتخاذ إجراءات قوية من أجل دعم أوكرانيا، أمرنا بإزالة سبعة أنواع من الفودكا الروسية من متاجر الخمور، ولن يتم سحب الفودكا ذات الطابع الروسي والتي لم يتم إنتاجها في روسيا".

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وأعلنت دول المجموعة اليوم استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تلك التي فرضتها خلال الأسبوع "في حال لم تضع روسيا حدا لحربها على أوكرانيا".

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا وبريطانيا، نبهت المجموعة إلى أنها "لن تعترف بأي تغيير في وضع أوكرانيا يفرض بالقوة، وأي منطقة قد يعلن عن ضمها".

المصدر: تاس

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