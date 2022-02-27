رئيسة وزراء الدنمارك: سنجيز للمتطوعين الانضمام إلى "لواء دولي" تعتزم أوكرانيا تشكيله

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريديريكسن أن بلادها ستجيز للمتطوعين الانضمام إلى لواء دولي تعتزم أوكرانيا تشكيله للتصدي لروسيا، نافية وجود أي "عائق قانوني" يحول دون ذلك.

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وقالت في مؤتمر صحفي "إنه خيار متاح لأي شخص.. وهذا يسري بالتأكيد على جميع الأوكرانيين الذين يقيمون هنا، وأيضا على آخرين يرون أنهم قادرون على المشاركة المباشرة".

وأضافت: "بناء على تحليلنا ما من عائق قانوني يحول دون توجه أحد إلى أوكرانيا للمشاركة في النزاع، طبعا في الجانب الأوكراني".

وفي وقت سابق الأحد، تظاهرت رئيسة الوزراء مع آلاف الاشخاص أمام سفارة روسيا في كوبنهاغن رفضا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية الأحد تشكيل "لواء دولي" من المقاتلين الأجانب لمساعدة كييف، داعية المتطوعين للانضمام إليه والتوجه إلى سفارات أوكرانيا في دولهم.

المصدر: أ ف ب