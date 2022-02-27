 
مباشر

بيلاروس: الوفد الأوكراني لم يصل بعد إلى مكان المفاوضات

أخبار العالم

بيلاروس: الوفد الأوكراني لم يصل بعد إلى مكان المفاوضات
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shn5

أكد الباحث السياسي البيلاروسي يوري فوسكريسنسكي أن الوفد الأوكراني لم يصل بعد إلى المفاوضات مع الجانب الروسي في مدينة غوميل البيلاروسية.

وقال فوسكريسنسكي أن وفد كييف سيصل إلى بيلاروسي لعقد المفاوضات مع الوفد الروسي عبر بولندا لأسباب أمنية.

إقرأ المزيد
أول تصريح للوفد الروسي بعد وصوله للمفاوضات مع الجانب الأوكراني
أول تصريح للوفد الروسي بعد وصوله للمفاوضات مع الجانب الأوكراني

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد بأن السلطات في كييف هي التي اختارت مدينة غوميل البيلاروسية للمفاوضات.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا