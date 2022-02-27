بيلاروس: الوفد الأوكراني لم يصل بعد إلى مكان المفاوضات
AP
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أكد الباحث السياسي البيلاروسي يوري فوسكريسنسكي أن الوفد الأوكراني لم يصل بعد إلى المفاوضات مع الجانب الروسي في مدينة غوميل البيلاروسية.
وقال فوسكريسنسكي أن وفد كييف سيصل إلى بيلاروسي لعقد المفاوضات مع الوفد الروسي عبر بولندا لأسباب أمنية.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد بأن السلطات في كييف هي التي اختارت مدينة غوميل البيلاروسية للمفاوضات.
المصدر: نوفوستي
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