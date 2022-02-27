السبع الكبرى تقرّ توريد أسلحة إضافية لأوكرانيا وتبحث عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن دول مجموعة السبع الكبرى وافقت على تسليم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا وتبحث تشديد العقوبات ضد روسيا.

وكتبت على "تويتر" عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة: "كنا واضحين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفشل ويجب استعادة السيادة الأوكرانية".

وأضافت: "اتفقنا على مواصلة تسليم الأسلحة والمعدات الدفاعية لأوكرانيا، وزيادة العقوبات لإضعاف الاقتصاد الروسي".

وأعلنت دول المجموعة اليوم استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تلك التي فرضتها خلال الأسبوع "في حال لم تضع روسيا حدا لحربها على أوكرانيا".

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا وبريطانيا، نبهت المجموعة إلى أنها "لن تعترف بأي تغيير في وضع أوكرانيا يفرض بالقوة، وأي منطقة قد يعلن عن ضمها".

وعمدت الدول الغربية أمس السبت إلى تشديد عقوباتها المالية على موسكو مستبعدة الكثير من المصارف الروسية من منصة "سويفت" الدولية للتبادلات المالية، واتخذت أيضا إجراءات تهدف إلى منع المصرف المركزي الروسي من دعم العملة الوطنية عبر تقييد وصوله إلى أسواق المال الدولية.

المصدر: "تاس" + "أ ف ب"