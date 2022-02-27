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رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي عيّن جاره وأصدقاءه في السلطة

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رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي عيّن جاره وأصدقاءه في السلطة
Legion-Media ZUMA Wire
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - أرشيف
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أشار رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف بحديث لـRT إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي لا يحظى بما يؤهله لأن يكون رئيسا للبلاد، بدليل أنه عيّن جاره وأصدقاءه في السلطة.

وقال: "عندما شغلت منصب رئيس الحكومة، حاولت دعوة الأشخاص من ذوي الخبرة الذين يعرفون أكثر مني في بعض الصناعات.. عندما أحتاج إلى معالجة قضية ما، كنت أستمع إليهم".

وأضاف: "كنت آمل أن يفعل زيلينسكي الشيء ذاته، لكنه فعل العكس تماما.. عمل على تعيين أصدقائه في فريق التمثيل، عين جاره إيفان باكانوف، وهو رجل فارغ تماما رئيسا لجهاز الأمن الأوكراني... ماذا يفهم باكانوف هذا؟".

من جهته، أعرب زيلينسكي عن أنه لا يعقد آمالا كبيرة على نتيجة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروس لوقف إطلاق النار.

المصدر: RT

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