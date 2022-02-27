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استطلاع: تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي إلى 37%

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استطلاع: تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي إلى 37%
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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تراجعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستوى قياسي منخفض، في استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية.

وقال 37% إنهم يوافقون على أدائه و55% لا يوافقون عليه، وذلك قبل أول خطاب له حول حالة الاتحاد، الذي سيلقيه الثلاثاء.

وبسؤالهم عن الحزب الذي سيفضلون أن يسيطر على الكونغرس، ذكر 50% أنهم يفضلون أن يكون الجمهوريون في السلطة، مقارنة بـ40% يؤيدون الديمقراطيين، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم الأحد.

وفي ما يتعلق بمن سيصوتون لصالحه إذا جرت انتخابات مجلس النواب اليوم، قال 49% من الناخبين المسجلين، إنهم سيفضلون المرشح الجمهوري، بينما قال 42% أنهم سيصوتون لصالح المرشح الديمقراطي.

وفي ما يتعلق بروسيا، وافقت أغلبية كبيرة من أنصار الحزبين على العقوبات المفروضة، لكن 47% قالوا إنهم لا يوافقون على كيفية تعامل بايدن مع الأزمة حتى الآن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه تم استكمال الاستطلاع في الغالب قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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