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وزيرة الدفاع الألمانية: لا حاجة للتجنيد الإجباري في الجيش الآن

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وزيرة الدفاع الألمانية: لا حاجة للتجنيد الإجباري في الجيش الآن
Gettyimages.ru
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أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينيه لامبريخت أنها لا ترى أنه من الضروري التجنيد الإجباري في البلاد الآن على خلفية تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا.

وقالت: "لا أعتقد أن التجنيد الإجباري سيساعد خلال المناقشات الحالية. سيكون هذا إصلاحا كبيرا، وسيتعين توضيح العديد من القضايا القانونية".

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وتم إلغاء التجنيد الإجباري في ألمانيا منذ يوليو 2011، وبعد ذلك تحول الجيش الألماني إلى جيش احترافي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: تاس

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