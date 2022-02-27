خبير روسي: مستوى التمثيل الأوكراني إلى المفاوضات مع موسكو متواضع

علق مدير معهد الدول الحديثة في موسكو أليكسي مارتينوف على تقارير تكليف نائب وزير الخارجية الأوكراني نيقولاي توتشيتسكي بترؤس وفد كييف إلى المفاوضات مع موسكو.

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وقال مارتينوف إن اسم الدبلوماسي الأوكراني المذكور تداولته وسائل الإعلام بسبب أنشطته سفيرا لكييف لدى الاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه لا يتذكر "أي أحداث مثيرة للاهتمام" لها علاقة باسم هذا الدبلوماسي.

واعتبر أن مستوى تمثيل الجانب الأوكراني "متواضع"، فيما الهدف الأول من هذه المفاوضات وقف إراقة الدماء".

وأضاف أن "روسيا مهتمة بحل هذا النزاع في أقرب الآجال دون الإطالة في المكون العسكري، أما معارضونا فيهتمون باستمرار هذه القصة لأطول فترة ممكنة".

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ويعمل نيقولاي توتشيتسكي في وزارة الخارجية الأوكرانية منذ عام 1993، وشغل مناصب عدة في جهاز الوزارة المركزي، حيث اشتغل بقضايا تتعلق بالحد من التسلح والأمن الأوروبي، وعمل سفيرا لأوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2021.

ويرأس فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي وفد موسكو إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بيلاروس.

ويضم الوفد الروسي ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع، وأندريه رودينكو نائب وزير الخارجية، وسفير روسيا لدى مينسك بوريس غريزلوف ورئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي.

المصدر: "نوفوستي"