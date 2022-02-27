عمدة كييف: نحن محاصرون

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو إطباق القوات الروسية حصارها على محاور المدينة، لافتا إلى استحالة إجلاء السكان عن كييف حيث جميع الطرق مغلقة.

وقال في مقابلة مع "أ ب" الأحد ردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لإجلاء المدنيين إذا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على العاصمة الأوكرانية: "لا يمكننا فعل ذلك لأن كل الطرق مسدودة.. الآن نحن محاصرون".

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وأفادت وكالة "أ ب" بتسجيل توتر عام في المدينة حيث شرعت متاجر البقالة في الإغلاق، وتوقف مترو الأنفاق في المدينة عن العمل بعدما حولته السلطات إلى ملاجئ.

وبدأ حظر التجول الذي أمر به كليتشكو عند الغروب يوم السبت ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 8 صباحا على الأقل من يوم الاثنين، حيث أكد أن كل من ينتهك الحظر سيعتبر مخربا.

وقال: "تحدثت للتو مع الرئيس فلاديمير زيلنسكي.. الجميع ليسوا على ما يرام".

المصدر: أ ب