ضابط بحري مصري يستقرئ مستقبل التبادل التجاري بين مصر وروسيا وأوكرانيا

تحدث الضابط البحري المصري محمد علي الصاوي عن جوانب هامة تتعلق بالتبادل التجاري بين مصر وروسيا وأكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الصاوي: "من المرجح أن تعلن روسيا قريبا عن استقبال الصادرات من خلال ميناء نوفوروسيسك، لأنه آمن تحت حماية روسيا، وهو من أكبر الموانئ الروسية على البحر الأسود".

وأكد أنه "لا يوجد لدى مصر مشاكل في الاستيراد والتصدير لروسيا، فشرق البحر الأسود يحظى بتأمين شديد، وتستطيع السفن أن تعبر من خلاله باتخاذها الجانب الشرقي من البحر الأسود، بجانب حدود جورجيا، وميناء نوفوروسيسك مميز جدا لأنه بعيد عن الحرب والخطر".

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وأضاف: "الموانئ الروسية مؤمنة جدا، كما أن السفن التي تنقل البضائع ليس شرطا أن تكون مصرية، فبعض السفن تنقل البضائع لمصر وهي تحمل أعلام دول أخرى".

وحول صادرات مصر لروسيا لفت أنها تخرج عن طريق حاويات، لأنها ليست ضخمة، فيتم تصدير موالح وبطاطا لروسيا بشكل كبير جدا، فالموالح المصرية تحظى بشهرة كبيرة داخل الأسواق الروسية.

وفي ما يتعلق بالقمح، أكد الصاوي أنه من أهم ميزات القمح الروسي أنه أرخص بمئات الدولارات من القمح الأمريكي، كما أن المسافة أقصر من أمريكا، وهي مسافة أسبوع تقريبا.

المصدر: القاهرة 24