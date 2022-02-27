النيابة الأوكرانية تبحث عن زعيم المعارضة بعد فراره من الإقامة الجبرية

أعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، أن مكتبها يحاول تحديد مكان رئيس المجلس السياسي لحزب "من أجل الحياة" الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.

وأعلنت لاريسا تشيريدنيتشينكو محامية ميدفيدتشوك، أن موكلها "غادر منزله في كييف، لكنه في المدينة".

وقالت: "ميدفيدتشوك شخصية مهمة... نحن نتحقق من المعلومات عن مكان تواجده".

وأعلن السياسي الأوكراني المعارض في وقت سابق أنه "لا يخطط لمغادرة أوكرانيا على الرغم من الملاحقة الجنائية ضده".

يذكر أن قضية رفعت في أوكرانيا ضد ميدفيدتشوك بتهمة "مساعدة الإرهاب" لتنظيم توريد الفحم من الجزء الذي لا تسيطر عليه كييف في دونباس.

المصدر: RT