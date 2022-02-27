القضاء الإيراني: زعيم حركة "النضال" يقرّ بالتواطؤ مع السعودية ضد إيران

أعلنت النيابة العامة في إيران، أن زعيم "حركة النضال لتحرير الأحواز" حبيب الكعبي والمعروف أيضا بـ"حبيب أسيود"، "أقر بتلقي أموال من السعودية لتنفيذ أعمال معادية لإيران".

وقال ممثل النيابة العامة الإيرانية، إن "المتهم أقرّ بتأسيس وقيادة زمرة حركة النضال وتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية في خوزستان، والاعتداء على المال العام ومعاداة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، واختطاف خبير نفطي صيني وجرائم غسيل الأموال"، حسب وكالة إرنا الإيرانية.

وأضاف ممثل النيابة، إلى أن "المتهم أقر أيضا بالتجسس لصالح الاستخبارات السعودية ونشر الفكر التكفيري وتوحيد الجماعات الانفصالية لمعاداة النظام الإسلامي في إيران".

ولفت، إلى أن "الفضائيات التي تأسست بتوجيه ودعم الاستخبارات السعودية، هي أداة لدعم التحركات الانفصالية، والتي تبث على مدار الساعة الافلام والصور المحرضة على العنف ضد البلاد".

وأكد ممثل النيابة العامة الإيرانية، بأن المتهم حبيب أسيود "اعترف بجميع التهم الموجهة اليه"، واستطرد أنه "يستحيل إدراج كافة الجرائم التي أقدم عليها في قائمة واحدة".

ويتهم القضاء الإيراني المعارض حبيب الكعبي "أسيود" بـ"قيادة جماعة إرهابية تدعى (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز)"، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني التابع للسلطة القضائية الإيرانية "ميزان أونلاين".

وأسيود ملاحق أيضا بتهمة "التخطيط وتنفيذ عدد كبير من الأعمال الإرهابية بينها هجمات بالقنبلة في محافظة خوزستان وبتدمير أملاك عامة بهدف معارضة الدولة"، وفق المصدر ذاته.

المصدر: وكالة "إرنا" الإيرانية