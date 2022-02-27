منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدعو لمحادثات عاجلة لفتح ممرات إنسانية في أوكرانيا

دعت رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مارغريتا سيدرفيلد والأمين العام للجمعية روبيرتو مونتيلا إلى محادثات عاجلة لفتح ممرات إنسانية في أوكرانيا.

وذكر البيان أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يدعم جهود المنظمات الإنسانية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوضع وتنفيذ خطط عاجلة لمساعدة المدنيين في أوكرانيا".

وأكد البيان أنه "يجب على جميع أطراف النزاع والوسطاء الدوليين التفاوض بشكل عاجل من أجل فتح ممرات برية وجوية إنسانية آمنة لإيصال الاحتياجات الضرورية".

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ودعا البيان روسيا إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".

وطلبت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من برلمانيي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من جميع الدول الأعضاء الـ57 أن يدعموا هذه الدعوات بما يخدم الإرسال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وتمويل المنظمات الإنسانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: تاس