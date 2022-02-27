وسائل إعلام: إسرائيل تعتزم التصويت لصالح قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية يائير لابيد أعلن في اجتماع لمجلس الوزراء إن تل أبيب تعتزم التصويت لصالح قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع هذا القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب وزير حضر الاجتماع.

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ونقلت وسائل الإعلام عن بينيت أن إسرائيل جزء من العالم الحر ولكن لها ظروف ومصالح خاصة تجاه روسيا يفهمها العالم.

والسبت، اعتبر رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي في اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا "انتهاك صارخ للنظام العالمي".

من جهته، أكد سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفغيني كورنيشيوك أن بلاده تريد من إسرائيل استخدام علاقاتها الوثيقة مع موسكو للمساعدة بالتأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف العملية العسكرية.

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر: وسائل إعلام عبرية