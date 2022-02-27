رغم الاحتجاجات.. نيبال توافق على منحة مساعدات أمريكية مثيرة للجدل

وافق برلمان نيبال يوم الأحد على منحة مساعدات مثيرة للجدل قيمتها نصف مليار دولار من الولايات المتحدة، رغم الاحتجاجات ضدها في الهيئة التشريعية والشارع.

وتمكنت الحكومة من إقناع عدد كاف من النواب بالموافقة على الاقتراح بعد مناقشة وجيزة.

وأعلن رئيس البرلمان أجني براساد سابكوتا دعم المقترح بأغلبية الأعضاء عبر التصويت الصوتي.

ووافق البرلمان على المنحة رغم وقعوع اشتباكات بين المتظاهرون والشرطة لعدة أيام رددوا خلالها هتافات مناهضة للحكومة ورشقوا قوت الشرطة بالحجارة ودفعوا الأسلاك الشائكة والحواجز المعدنية التي كانت تسد الشوارع المؤدية إلى البرلمان.

وردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واستعملت الهراوات لضرب المتظاهرين.

وبقول المتظاهرون إن الشروط الواردة في اتفاقية المنحة سوف تهيمن على قوانين نيبال وتهدد سيادة البلاد، وأشاروا إلى أن جزءا من استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ والتي لها مكونات عسكرية، يمكن أن تجلب الجنود الأمريكيين إلى نيبال.

وتحدث المسؤولون الأمريكيون إلى القادة النيباليين ليؤكدوا لهم أن المنحة تتعلق فقط بتنمية نيبال، وتهدف الأموال لاستخدامها في بناء خطوط نقل الطاقة وتحسين الطرق في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.

المصدر: أ ب