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وزير خارجية أوكرانيا: كييف لن تستسلم في المفاوضات مع موسكو

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وزير خارجية أوكرانيا: كييف لن تستسلم في المفاوضات مع موسكو
Globallookpress
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الأحد أن كييف أرسلت وفدا للتفاوض مع الجانب الروسي والاستماع لموقف موسكو، مضيفا أن أوكرانيا "لن تستسلم" خلال هذه المفاوضات.

وقال في إفادة للصحفيين: "نحن ذاهبون إلى هناك للاستماع إلى ما تريد روسيا قوله. نذهب دون أي شروط مسبقة أو اتفاقات حول كيفية إنهاء هذه المفاوضات. سنستمع ونعبر عن موقفنا".

وأضاف أنه "لا ضير في المفاوضات إن أسفرت عن السلام ووقف القتال".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم إن المفاوضات الأوكرانية الروسية لم تبدأ بعد، لكن الوفدين وصلا إلى مكان الاجتماع.

وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت أن كييف وافقت على إجراء مفاوضات مع روسيا "دون شروط مسبقة"، على ألا تعقد في أراضي بيلاروس، لكن على الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات.

المصدر: "تاس"

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