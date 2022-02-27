"آسيان": الفرصة لا تزال ماثلة للتسوية في أوكرانيا

أعربت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" عن قلقها العميق إزاء تطورات الوضع في أوكرانيا، مشيرة إلى ضرورة تبنّي الحوار طريقا لإزالة التوتر وتجاوز الأزمة.

وقال وزراء خارجية "آسيان" في بيان مشترك اليوم الأحد إنهم يشعرون "بقلق عميق إزاء تطور الوضع والقتال في أوكرانيا".

وتابع البيان: "ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وبذل الجهود للحوار عبر جميع القنوات، بما فيها الوسائل الدبلوماسية، لاحتواء الموقف وتهدئة التوتر والسعي إلى حل سلمي وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نرى أنه لا يزال هناك مجال للحوار السلمي للحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة. وجميع الأطراف مسؤولة عن التقيد بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة كافة الدول وسلامتها الإقليمية ومساواتها من أجل تغليب السلام الأمن والتعايش".

وكانت روسيا قد بدأت الخميس عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من أراضيها لأمن روسيا.

وأقدمت دول غربية على فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب العملية الروسية في أوكرانيا، بينما رفضت دول أخرى، بينها الصين، سياسة العقويات مشيرة إلى مسؤولية الولايات المتحدة ودول الناتو نفسها عن وصول الوضع حول أوكرانيا إلى الأزمة الحالية.

المصدر: "تاس"