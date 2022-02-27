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مصدر تركي: تشاووش أوغلو ولافروف بحثا الوضع في أوكرانيا

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مصدر تركي: تشاووش أوغلو ولافروف بحثا الوضع في أوكرانيا
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو
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بحث وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا، وفق ما أورد مصدر بالخارجية التركية اليوم الأحد.

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وذكر المصدر في حديث لوكالة "تاس" الروسية أن المحادثات تناولت "الوضع الإنساني (في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك)، بما في ذلك ضمان وقف إطلاق النار وكذلك الإجلاء".

المصدر: "تاس"

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