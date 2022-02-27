مصدر تركي: تشاووش أوغلو ولافروف بحثا الوضع في أوكرانيا
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بحث وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا، وفق ما أورد مصدر بالخارجية التركية اليوم الأحد.
وذكر المصدر في حديث لوكالة "تاس" الروسية أن المحادثات تناولت "الوضع الإنساني (في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك)، بما في ذلك ضمان وقف إطلاق النار وكذلك الإجلاء".
المصدر: "تاس"
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