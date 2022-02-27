سويسرا: لا تعليق على تقارير حول عقد لقاء للتسوية الأوكرانية في جنيف

قال المتحدث باسم خارجية سويسرا أندرياس هيلر تاس الأحد، إن وزارته لا تعلق على تقارير إعلامية عن احتمال عقد اجتماع حول تسوية سلمية في أوكرانيا في 28 فبراير - 1 مارس في جنيف.

وأضاف هيلر ردا على سؤال من مراسل "تاس": "في الوقت الحالي، لا يمكننا قول أي شيء حول هذا الموضوع".

إقرأ المزيد

في وقت سابق أفاد موقع 20 Minuten بأن الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس الذي يشغل كذلك منصب وزير الخارجية، "على اتصال بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي"، والهدف هو "تحقيق وقف إطلاق النار" في أوكرانيا، ومحاولة عقد "مؤتمر سلام" بشأن أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة Tages-Anzeiger السويسرية، طلب زيلينسكي من كاسيس ذلك خلال محادثة هاتفية أمس.

المصدر: تاس