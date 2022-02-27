طهران: عدد محدود من الإيرانيين المتبقين في كييف استقروا في مناطق آمنة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن عددا محدودا من الإيرانيين المتبقين في العاصمة الأوكرانية كييف استقروا في مناطق آمنة.

وأضاف زاده، أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلة حتى الآن بخصوص أتباعنا في أوکرانیا.. كانت هناك مخاوف بذلت الجهود لمعالجتها".

وتابع: "بسبب الوضع الأمني ​​في أوكرانيا والأحكام العرفية لم نتمكن من إخراج جميع الإيرانيين خلال يوم واحد".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه بقي عدد قليل من الإيرانيين في كييف "وقد وفرنا استقرارهم في مناطق آمنة".

المصدر: RT