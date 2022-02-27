المهلة انتهت..

انتهت عند الساعة الثالثة بتوقيت موسكو المهلة التي حددها الوفد الروسي المفاوض في مدينة غوميل البيلاروسية لنظيره الأوكراني للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، ويضم مجموعة من المسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية، وكذلك السفير الروسي لدى بيلاروس بوريس غريزلوف.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن سلطات كييف بالذات اختارت غوميل كمكان للقاء. وذكر أن روسيا تنتظر الوفد الأوكراني لإجراء المفاوضات في غوميل، والوفد الروسي مستعد لها.

ولاحقا نوه ميدينسكي، بأن الوفد الروسي سينتظر الرد من الجانب الأوكراني لتأكيد المفاوضات حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

المصدر: نوفوستي