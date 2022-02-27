الخارجية الروسية: لن ندخل في تكهنات حول الأسباب التي دفعت وفد أوكرانيا إلى تأخير وصوله إلى غوميل

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن موسكو لن تدخل في مزايدات وتكهنات حول أسباب عدم قدوم الوفد الأوكراني إلى غوميل حتى الآن.

وأضاف نائب الوزير في حديث للصحفيين: "نحن ننتظر، لن ندخل في تكهنات حول الأسباب التي دفعت وفد أوكرانيا إلى تأخير وصوله إلى غوميل. ربما سيعلنون عن ذلك بمزيد من التفصيل وبشكل موثوق".

ونوه نائب الوزير، بأنه سمع بتصريحات ممثلي رئيس أوكرانيا بأنهم لا يعتزمون القدوم إلى غوميل. وقال: "هذا بالنسبة لنا، دلالة تشير في الواقع، إلى وجود أو غياب الإرادة السياسية أو الرغبة في حل هذا الصراع سلميا".

إقرأ المزيد

وأكد أن روسيا مستعدة للسلام وإنهاء إراقة الدماء في الوضع المتعلق بأوكرانيا. وذكر أن "الأمر لا يتعلق بمكان اللقاء، بل بما سيحضره كل وفد إلى المفاوضات. نحن مستعدون للحديث عن السلام، نحن مستعدون للحديث عن شروط وقف إراقة الدماء التي ستنقذ حياة الناس".

وقال رودينكو إن روسيا، لم تفهم قائمة المدن التي اقترحتها السلطات الأوكرانية للمفاوضات.

في وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إنه لا يوافق على المدن البيلاروسية، ويمكن اقتراح أية مدن أخرى، وأشار إلى أن كييف عرضت على الجانب الروسي، وارسو وبودابست واسطنبول وباكو مكانا للقاء.

المصدر: تاس