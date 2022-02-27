الزعيم الكوري الشمالي يدعو مسؤولي الحزب إلى مضاعفة الضغط من أجل البناء الاشتراكي

أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم الأحد، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حضر حدثا كبيرا للحزب الحاكم عقد في بيونغ يانغ.

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وبحسب ما نقلت "يونهاب" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "KCNA"، فإن الزعيم كيم تحدث أثناء كلمة افتتاحية في المؤتمر الثاني لأمناء اللجان الأولية لحزب العمال الكوري يوم أمس السبت، عن "انحرافات خطيرة عن عدم تلبية متطلبات تطوير الواقع على الرغم من نمو الكثير من المنظمات الأولية للحزب فضلا عن التقدم في موقعها ودورها".

وأشارت "KCNA" إلى أن "الزعيم أكد على ضرورة تبادل الخبرات المكتسبة في تحسين العمل وتعلم درس من الأخطاء"، حيث أن "التجمع هو الثاني من نوعه، إذ عقدت الجلسة الافتتاحية في ديسمبر عام 2016"، والهدف منه "مراجعة عمل المنظمات الحزبية الأولية خلال السنوات الخمس الماضية وإيجاد طريقة رئيسية لتحسين عملها".

وأوضح كيم خلال افتتاح المؤتمر أنه "سيكون معلما هاما آخر في زيادة تعزيز المنظمات ذات الرتب الدنيا للحزب والقيام بابتكارات في عمل الحزب على النحو الذي تتطلبه المرحلة الجديدة من النضال لتحقيق التنمية الشاملة من أجل البناء الاشتراكي".

المصدر: "يونهاب"