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الجيش الإيراني: نرصد الحروب في جميع أنحاء العالم

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الجيش الإيراني: نرصد الحروب في جميع أنحاء العالم
AP Office of the Iranian Presidency
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة لبلاده ترصد الحروب والنزاعات التي تحدث في جميع أنحاء العالم.

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وقال المساعد التنسيقي للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري: "يجب أن نحقق التقدم ونصبح أقوى يوما بعد يوم، بالاعتماد على قدراتنا وإمكانياتنا الداخلية".

وأضاف سياري: "نرصد الحروب أو النزاعات التي تحدث في جميع أنحاء العالم"، معتبرا أن "التهديدات المستقبلية تختلف عن الماضي، ونشهد تغيير ماهية الحروب واعتمادها على التقنيات الحديثة".

وتابع: "يجب علينا مواكبة أحدث التقنيات مع الحفاظ على مكونات قوتنا كي نكون على استعداد دائم ولا نتعرض للمفاجأة".

المصدر: "إيرنا"

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