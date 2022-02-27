روغوزين: هجمات سيبرانية على موقع "روس كوسموس" لكن قنوات التحكم بالأقمار الصناعية الروسية محمية منها

قال دميتري روغوزين مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن موقع الويب الخاص بهذه المؤسسة الحكومية، تعرض لهجمات DDoS ضخمة من عناوين IP مختلفة على مدى عدة أيام.

وشدد روغوزين، على أن قنوات إدارة القطاع الفضائي والتحكم بالأقمار الصناعية في روسيا، محمية بشكل آمن وموثوق.

وأضاف روغوزين: "أما بالنسبة لإدارة القطاع الفضائي، والكوكبة المدارية والجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، فهذه القنوات محمية بشكل موثوق ومعزولة عن مجرمي الإنترنت".

ووفقا له، تعرض موقع المؤسسة لهجوم DDoS واسع النطاق من عناوين IP مختلفة لعدة أيام. وأضاف: "هذا لا يؤثر إلا على وصول أخبار روس كوسموس إلى الراغبين في ذلك في الوقت المناسب. هناك شبكات اجتماعية سننقل من خلالها هذه المعلومات على أي حال".

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يوم الجمعة الماضي، أفادت "روس كوسموس" بظهور مشاكل فنية مؤقتة في تشغيل موقعها الإلكتروني، وتم لاحقا تجاوزها. بعد ذلك قالت المؤسسة، إن موقعها الإلكتروني تعرض لهجوم DDoS من خوادم أجنبية، ولهذا السبب يمكن زيادة وقت تحميل صفحات الموقع. اكتشف الخبراء أن مصدر الهجمات، مدينة لفوف في غرب أوكرانيا.

وفي صباح يوم الأحد ، أشارت المؤسسة إلى أن موقعها تعرض مجددا لهجوم DDoS واسع النطاق، يتم تنفيذه من عناوين IP مختلفة. وفي الوقت الحالي، لا يتم تحميل موقع الويب الخاص بالمؤسسة الحكومية.

المصدر: وكالات