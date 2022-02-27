رئيس الاستخبارات البريطانية "يواجه" بوتين بالاحتفال بشهر المثليين التاريخي

حث ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6"، على الاحتفال بشهر "المثليين" التاريخي، وسط الأوضاع والتطورات الأخيرة في أوكرانيا.

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وعلى حسابه في "توتير"، قال ريتشارد مور: "مع انتشار المأساة والدمار بشكل مؤلم للغاية في أوكرانيا، يجب أن نتذكر القيم والحريات المكتسبة بشق الأنفس والتي تميزنا عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين..ليس أكثر من حقوق المثليين..لذا فلنستأنف سلسلة التغريدات الخاصة بنا للاحتفال بشهر المثليين التاريخي لعام 2022".

وأضاف مور: "اضطررت للانتقال إلى العمل عندما انضممت إلى جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، لذلك شعرت بالارتياح عندما اكتشفت وجود مجموعة شبكة من المثليين..من خلال المجموعة، كونت بعض الأصدقاء الرائعين في المكتب، ومن المطمئن أن أعرف أنهم موجودون للحصول على الدعم إذا كنت في حاجة إليه".

Introducing P: “I had to move for the job when I joined #MI6, so I was relieved to find out there was an LGBT+ network group. Through the group I’ve made some great friends in the office, and it’s reassuring to know it’s there for support if I need it.” — Richard Moore (@ChiefMI6) February 25, 2022

المصدر: RT