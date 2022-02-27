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رئيس الاستخبارات البريطانية "يواجه" بوتين بالاحتفال بشهر المثليين التاريخي

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رئيس الاستخبارات البريطانية
AP Matt Dunham
ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6"
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حث ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6"، على الاحتفال بشهر "المثليين" التاريخي، وسط الأوضاع والتطورات الأخيرة في أوكرانيا.

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وعلى حسابه في "توتير"، قال ريتشارد مور: "مع انتشار المأساة والدمار بشكل مؤلم للغاية في أوكرانيا، يجب أن نتذكر القيم والحريات المكتسبة بشق الأنفس والتي تميزنا عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين..ليس أكثر من حقوق المثليين..لذا فلنستأنف سلسلة التغريدات الخاصة بنا للاحتفال بشهر المثليين التاريخي لعام 2022".

وأضاف مور: "اضطررت للانتقال إلى العمل عندما انضممت إلى جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، لذلك شعرت بالارتياح عندما اكتشفت وجود مجموعة شبكة من المثليين..من خلال المجموعة، كونت بعض الأصدقاء الرائعين في المكتب، ومن المطمئن أن أعرف أنهم موجودون للحصول على الدعم إذا كنت في حاجة إليه".

المصدر: RT

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