وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأوكراني آخر المستجدات

أفادت وكالة "الأناضول" بأن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، آخر تطورات الأزمة الأوكرانية.

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وفي بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع التركية أن أكار أعرب لنظيره الأوكراني خلال اتصال هاتفي بينهما، عن استعداد أنقرة للقيام بكل ما يلزم فيما يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية لكييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية، إلى العدالة.

المصدر: "الأناضول"