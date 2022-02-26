موسكو: أوكرانيا خططت لامتلاك أنظمة صواريخ باليستية تهدد روسيا
AFP MONEY SHARMA
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أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن أوكرانيا كانت تعتزم تصنيع منظومات باليستية تهدد روسيا.
وقال في تصريح لقناة "يولوفيوف لايف": "هناك مؤسسات أسطورية في دنيبرو.. مكتب "يوجنوي ديزاين" و"يوجماش زافود"، حيث تتوفر إمكانات هائلة" لتصنيع الصواريخ منذ عهد الاتحاد السوفيتي.
وأضاف: "يركزون الآن على تصنيع أنظمة باليستية خاصة بهم قادرة على ضرب أراضينا".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لأي فريق تصميم لن تكون هناك مشكلة كبيرة في زيادة نطاق مجمع (Grom) الذي يعمل في أوكرانيا.. هذا في الواقع يمثل تهديدا حقيقيا لكامل أراضي روسيا حتى منطقة جبال الأورال" في عمق البلاد.
المصدر: RT
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