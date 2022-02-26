بلجيكا سترسل مدافع رشاشة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر أن بلجيكا سترسل ألف مدفع رشاش ومعدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجنود المخطط إرسالهم سيتمركزون عند حدود حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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ووفقا للوزيرة، فإن عدم إرسال جنود بشكل مباشر إلى أوكرانيا من شأنه أن يجنبنا الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، حيث ان إرسال الجنود إلى داخل أوكرانيا قد يفتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة.

وفي وقت سابق أعلنت هولندا نيتها إرسال 200 صاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز Stinger إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

كما أعلنت الدنمارك إرسالها معدات عسكرية جديدة للجيش الأوكراني، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT