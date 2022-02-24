شولتس: لا ينبغي لبوتين أن يستخف بعزيمة الناتو
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لا ينبغي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يستخف بعزيمة الناتو.
وأضاف شولتس: "لا ينبغي لبوتين أن يستخف بعزيمة الناتو... ألمانيا والحلفاء يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم".
وأضاف أن روسيا "لن تفوز"، مشيرا إلى "أن مواطني أوكرانيا يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية، ومستقبل أوروبا سيكون مستقبل السلام والحرية... سنعمل على هذا مع أصدقائنا وشركائنا".
وأكد شولتس على دعم بلاده الكامل لدول أوروبا الشرقية في الدفاع عن أراضيها.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
المصدر: تاس
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