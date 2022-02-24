"أسوشيتد برس": وصول أول مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بوصول أول مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا برا وعبر السكك الحديدية.

وذكرت أنه "وصل قطار من مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا عصر الخميس إلى بلدة برزيميسل البولندية قرب الحدود الغربية لأوكرانيا وعلى متنه مئات الركاب".

ونقلت الوكالة عن الركاب الذين قالت إنهم كانوا من مختلف الأعمار، قولهم إنهم "فارون من الحرب".

وقال رئيس حرس الحدود البولندي الجنرال توماس براغا إن "هناك زيادة ملحوظة في عدد الراغبين في العبور إلى بولندا".

وأوضح أن بولندا جهزت على الأقل 8 مراكز وزودتها بالغذاء والرعاية الطبية والأماكن المتاحة للراحة.

فيما ناشد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي البولنديين مد كل مساعدة ممكنة للأوكرانيين "الذين وجدوا أنفسهم في حاجة للمساعدة".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".

المصدر: أ ب