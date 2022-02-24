مركز إدارة الأزمات الأردني يعمل على ضمان عودة الأردنيين من أوكرانيا

أعلن الناطق باسم المركز الوطني الأردني لإدارة الأزمات أحمد النعيمات اليوم الخميس، أن المركز يعمل على ضمان عودة الأردنيين من أوكرانيا.

وقال في حديث لتلفزيون "الأردني": "منذ نهاية يناير الماضي يتم متابعة التوتر الذي يحدث في أوكرانيا"، مؤكدا حرصه على تسهيل عودة كل راغب إلى الأردن.

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وأضاف أن "مركز إدارة الأزمات يتابع وينسق مع الخارجية الأردنية ويقدم الإسناد والمشورة اللازمة لضمان عودة الأردنيين من جهة ولتنسيق الجهود الوطنية من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن عدد قليل من الأردنيين المقيمين في أوكرانيا عادوا إلى الأردن.

وأكد النعيمات أن "المركز قرر التنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات ذات العلاقة لوضع خطط استباقية تسهل عودة الأردنيين الطوعية من خلال سلسلة إجراءات".

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية المواطنين في أوكرانيا إلى أخد الحيطة والحذر، وأكدت أنها تدرس سبل إجلائهم المتاحة، خاصة الإجلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا.

المصدر: خبرني