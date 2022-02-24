جونسون: بريطانيا مستعدة لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة مستعدة لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية في حال الضرورة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأثناء خطاب جونسون أمام البرلمان البريطاني وإجابته على أسئلة البرلمانيين، سأله النائب المحافظ جوليان ليويس، ما إذا ستمنح بريطانيا لجوء "لحكومة أوكرانية في المنفى"، مثلما منحته "للحكومات في المنفى" لدول البلطيق في أعقاب ضمها للاتحاد السوفيتي.

وأكد جونسون أن بريطانيا ستقدم أوكرانيا كل الدعم الذي ستحتاج إليه.

وأضاف جونسون أنه خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صباح اليوم الخميس، تحدث معه حول أن الرئيس الأوكراني قد يحتاج إلى "ملاذ آمن" له.

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح الخميس 24 فبراير.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية