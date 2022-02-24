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البرلمان الإيراني: واشنطن تتحمل مسؤولية أي تعطيل للمفاوضات النووية

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البرلمان الإيراني: واشنطن تتحمل مسؤولية أي تعطيل للمفاوضات النووية
Sputnik
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أي انسداد بالمفاوضات النووية.

وأضاف مشكيني أن "الظروف مهيئة للتوصل لاتفاق جيد وقد تم إنجاز تقدم بهذا الجانب إلا أن تحقيق ذلك يعتمد على الأطراف المقابلة".

وأردف "على الجانب الغربي لا سيما الولايات المتحدة العدول عن أطماعه ليتسنى التوصل لاتفاق".

وأكد أن "الكرة في ملعب واشنطن وعليها أن تقرر مآلات الاتفاق النووي وإذا ما وصلت الأمور إلى انسداد فإن إيران يدها غير مقيدة ولديها خيارات كثيرة على الطاولة ستدهش الطرف المقابل".

وأشار  إلى أن "طهران لن تتخلى عن مطالبتها المحقة".

وقال إن "مطالبات إيران تتمثل برفع كافة الحظر الظالم لأنها لاتسعى لحيازة قنبلة نووية وإذا ما كانت تريد ذلك لما كانت قد انضمت لمعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية (NPT)".

المصدر: RT

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