الخارجية الروسية: لا شيء يهدد حياة الأوكرانيين في روسيا
Sputnik
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السفارة والمواطنين الأوكرانيين في روسيا ليسوا في خطر، خلافا للدبلوماسيين الروس الذين تعرضوا للتهديد قبل إجلائهم عن أوكرانيا.
وقالت في تصريحات صحفية: "سفارة أوكرانيا لدى روسيا، والدبلوماسيون الأوكرانيون والمكاتب القنصلية على أراضي روسيا لم يتعرضوا للتهديد وليسوا في خطر".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "إجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية تم في ظروف كانت تشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم، حيث تلقوا تهديدات بالعنف".
وأعلنت كييف في وقت سابق عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.
المصدر: "نوفوستي"
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