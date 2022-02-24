إيهود أولمرت: على إسرائيل أن تتحدث ضد الروس وكان يجب أن ندعم واشنطن في وقت مبكر

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت رد تل أبيب على العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس لحماية دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال أولمرت: "على دولة إسرائيل أن تتحدث ضد الروس، فهم أنفسهم متفاجئون لأننا لم نفعل ذلك حتى الآن.. هذا خطأ قلة الخبرة والضعف".

وأضاف: "كان يجب أن ندعم الولايات المتحدة في وقت مبكر أكثر".

אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, מותח ביקורת על התגובה הישראלית אצל ירון וילנסקי: "מדינת ישראל צריכה להתבטא במילים נחרצות נגד הרוסים, הם בעצמם מופתעים שלא עשינו את זה עד עכשיו. זו טעות של חוסר ניסיון וחולשה, היינו צריכים לתמוך בארה"ב מוקדם יותר"

(צילום: מרים אלסטר, פלאש90) pic.twitter.com/IUArRyWDHo — גלצ (@GLZRadio) February 24, 2022

وأدانت إسرائيل العملية العسكرية الروسية واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للنظام العالمي".

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "تدين إسرائيل هذا الهجوم، وهي جاهزة ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان أوكرانيا".

وتابع: "إسرائيل عاشت الحروب والحرب ليست سبيلا لتسوية النزاعات".

وامتنعت إسرائيل حتى اليوم عن توجيه انتقادات إلى روسيا في تصريحاتها عن التصعيد العسكري حول أوكرانيا، وذلك بسبب اهتمام الدولة العبرية بتعاونها الوثيق مع موسكو في سوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".

المصدر: وسائل إعلام عبرية