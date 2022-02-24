 
مباشر
عاجل
بوتين ومودي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

إيهود أولمرت: على إسرائيل أن تتحدث ضد الروس وكان يجب أن ندعم واشنطن في وقت مبكر

أخبار العالم

إيهود أولمرت: على إسرائيل أن تتحدث ضد الروس وكان يجب أن ندعم واشنطن في وقت مبكر
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgse

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت رد تل أبيب على العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس لحماية دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال أولمرت: "على دولة إسرائيل أن تتحدث ضد الروس، فهم أنفسهم متفاجئون لأننا لم نفعل ذلك حتى الآن.. هذا خطأ قلة الخبرة والضعف".

وأضاف: "كان يجب أن ندعم الولايات المتحدة في وقت مبكر أكثر".

وأدانت إسرائيل العملية العسكرية الروسية واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للنظام العالمي".

إقرأ المزيد
"هآرتس": موسكو توجه رسالة إلى تل أبيب

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "تدين إسرائيل هذا الهجوم، وهي جاهزة ومستعدة لتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان أوكرانيا".

وتابع: "إسرائيل عاشت الحروب والحرب ليست سبيلا لتسوية النزاعات".

وامتنعت إسرائيل حتى اليوم عن توجيه انتقادات إلى روسيا في تصريحاتها عن التصعيد العسكري حول أوكرانيا، وذلك بسبب اهتمام الدولة العبرية بتعاونها الوثيق مع موسكو في سوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية"، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن "المدنيين ليسوا في خطر"، وأن "حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل".

المصدر: وسائل إعلام عبرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا