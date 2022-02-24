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نشر 6 مقاتلات أمريكية بمنطقة بحر البلطيق والبحر الأسود لتعزيز الدفاع الجماعي للناتو

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نشر 6 مقاتلات أمريكية بمنطقة بحر البلطيق والبحر الأسود لتعزيز الدفاع الجماعي للناتو
Gettyimages.ru
مقاتلة أمريكية من طراز F-35
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أفادت وسائل الإعلام مساء الخميس بنشر 6 مقاتلات أمريكية F-35 بمنطقة بحر البلطيق والبحر الأسود لتعزيز الدفاع الجماعي لحلف الناتو.

وذكر موقع "the aviationist" أنه تم نقل F-35A التي كانت في ألمانيا على الجانب الشرقي في اليوم الذي أعلنت فيه موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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وأضاف أنه وفي 24 فبراير 2022 وبعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، تم نشر ست طائرات أمريكية من طراز F-35A Lightning II من بين 12 عاملة من ألمانيا، في منطقة بحر البلطيق والبحر الأسود، لدعم الدفاع الجماعي لحلف الناتو.

ووصلت الطائرات التابعة للسرب المقاتل 34 من قاعدة هيل الجوية بولاية يوتا إلى قاعدة سبانغداهليم الجوية في 16 فبراير 2022 لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأشار الموقع إلى أنها سوف تعمل "لفترة من الوقت" من قاعدة أماري الجوية في إستونيا، وقاعدة سياولياي الجوية في ليتوانيا، وقاعدة فيتيستي الجوية الرومانية: طائرتان من طراز F-35 لكل موقع من مواقع التشغيل الأمامية هذه.

المصدر: موقع "the aviationist"

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