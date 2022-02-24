كليموف: روسيا منفتحة على المحادثات حول القضايا الأمنية

قال أندريه كليموف رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، إن روسيا منفتحة على مناقشة المبادرات الأمنية التي اقترحتها موسكو مع الشركاء الأجانب.

وأضاف السيناتور في إفادة صحفية اليوم: "روسيا مستعدة لعملية التفاوض، لكن يجب أن تكون عملية تفاوض بين أطراف متساوية".

وتابع البرلماني: "إذا عاد شركاؤنا إلى رشدهم وعادوا إلى مقترحاتنا البناءة، فإنني أرى آفاقا حقيقية. ولكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم بعد، فيجب الانتظار حتى يعودوا إلى الواقع".

ويعتقد كليموف أنه بعد البيان الذي أدلى به رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ بشأن إنهاء اتفاقيات مينسك، لا معنى للحديث عن هذه الاتفاقيات، ولكن"فرص الحوار دائما تظل".

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في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الوضع في دونباس: ركزت سلطات كييف معظم جيشها على خط التماس وقصفت بشكل دوري أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، باستخدام الأسلحة المحظورة وفقا لاتفاقيات مينسك.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

المصدر: نوفوستي