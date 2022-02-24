العثور على جثة ثالثة في العبارة الإيطالية المنكوبة

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الخميس، إنه عثر على جثة ثالثة على متن العبارة الإيطالية التي اشتعلت فيها النيران الأسبوع الماضي، وما زال البحث جاريا عن ثمانية مفقودين.

واندلع حريق في سفينة يورو فيري اوليمبيا فجر الجمعة قرب جزيرة كورفو اليونانية بعد مغادرتها مرفأ إيغومينيتسا اليوناني باتجاه مدينة بريندزي الإيطالية.

وجرى إجلاء معظم الركاب بسرعة في غضون ساعة، لكن بقي عدد من سائقي الشاحنات في عداد المفقودين. وعثر رجال الإطفاء الأحد على جثة سائق شاحنة يونانية يبلغ من العمر 58 عاما.

كما تم مساء الأربعاء العثور على جثة ثانية في مرآب العبارة، بعد سحب السفينة إلى ميناء أستاكوس على ساحل اليونان الغربي للسماح بمواصلة عمليات الإنقاذ بشكل أكثر أمانا. ولم يتم التعرف على هوية الضحيتين.

ولا زال ثلاثة سائقي شاحنات، بيلاروسي وبلغاري وروماني، في مستشفى كورفو يعانون صعوبات في التنفس بعد إنقاذهم من العبارة المنكوبة.

وبين الناجين البالغ عددهم 281 شخصا، 230 راكبا و51 من أفراد الطاقم، كان هناك أفغانيان لم يكونا على قائمة الركاب ما يثير مخاوف من احتمال وجود مزيد من الركاب غير المسجلين على متن العبارة.

المصدر: "أ ف ب"