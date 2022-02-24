وزيرا خارجية روسيا والصين يشددان على ضرورة احترام مبدأ عدم تجزئة الأمن

ذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن رئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف شدد اليوم الخميس مع نظيره الصيني وانغ يي، خلال مكالمة هاتفية على أهمية احترام مبدأ عدم تجزئة الأمن.

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وقال بيان الخارجية الروسية بهذا الشأن: "تم التأكيد على أن روسيا والصين تصران على ضرورة احترام جميع الدول لمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".

كما أفيد بأن الطرفين بحث أيضا تنفيذ اتفاقيات القمة الروسية الصينية في 4 فبراير من هذا العام، فيما هنأ لافروف محدثه على النجاح في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أعلن صباح الخميس 24 فبراير أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، مشيرا في خطاب تلفزيوني للروس إلى أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي دونباس الشعبيتين إلى روسيا بطلب للمساعدة".

المصدر: نوفوستي