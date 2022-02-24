الرئيس الإيطالي يدعو مجلس الدفاع الأعلى لاجتماع

دعا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، إلى عقد اجتماع اليوم الخميس، للمجلس الأعلى للدفاع في مقر الرئاسة الإيطالية، عند الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي.

في السياق ذاته، دعا رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية "كوباسير"، أدولفو أورسو إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة عند الساعة 11.30 من صباح الخميس.

ووفقا لما علمته مصادر إعلامية، ففي قلب الجلسة ستكون هناك إحاطة من جانب وكيل السلطة المفوضة بالأمن فرانكو غابرييللي.

وأعلمت مصادر حزب الرابطة أنه "نظرا للحالة الطارئة، عاد نواب الرابطة إلى اجتماعات (كوباسير) في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز السلام على الجبهة السياسية البحتة".

في غضون ذلك "دعا ماتيو سالفيني إلى عقد اجتماع عاجل لأمانة خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين للحزب في الساعات القليلة المقبلة".

المصدر: "آكي"