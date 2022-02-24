الصليب الأحمر الدولي يدعو لدعم القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخدمات الأساسية

أعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، عن قلقه "الشديد على سلامة المجتمع الأوكراني"، داعيا إلى "دعم القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخدمات الأساسية".

وكتب ماورير في تغريدة عبر "تويتر": "نشعر بقلق شديد على سلامة المجتمع الأوكراني. رسالتنا إلى أطراف النزاع واضحة: دعم القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخدمات الأساسية"، مؤكدا أن "فرق الصليب الأحمر الدولي الفرق للاحتياجات الإنسانية العاجلة ويجب أن تكون قادرة على مواصلة عملها المنقذ للحياة".

Gravely concerned for the safety of communities #Ukraine.



Our message to the parties to the conflict is clear: uphold IHL, protect civilians and essential services.@ICRC teams are responding to urgent humanitarian needs and they must be able to continue their life-saving work. — Peter Maurer (@PMaurerICRC) February 24, 2022

المصدر: RT