السودان ينفي ما روجته وسائل الإعلام من تصريحات لمحمد حمدان دقلو

نفت سفارة السودان في موسكو، تأييد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف بسيادة كل من دونيتسك ولوغانسك.

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ونفت السفارة في بيان، ما نشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يدعي إدلاء النائب الأول للمجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الى جمهورية روسيا الاتحادية بتصريح يعلن فيه تأييد السودان لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بسيادة كل من دونيتسك ولوغانسك".

وأوضحت أن "دقلو تحدث بصورة عمومية عن ضرورة اتباع السبل والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة كما أمن على حق روسيا في حماية مواطنيها بما يكفله القانون والدستور".

واعتبرت أن "نشر ذلك التصريح بتلك الصورة يعد تشويها متعمدا وإخراجا لحديث السيد النائب الأول عن سياقه ومحاولة رخيصة للاصطياد في الماء العكر".

المصدر: RT