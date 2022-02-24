لوغانسك تعد بالنظر في طلبات المساعدة من خاركوف وأوديسا

قال ليونيد باسيتشنيك رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، إن المهمة الفورية لهذه الجمهورية، هي التحرير الكامل لأراضيها، وبعد ذلك إذا طلبت أوديسا وخاركوف المساعدة، فسيتم النظر فيها.

وأضاف باسيتشنيك: "تكمن مهمتي كرئيس للجمهورية في تزويد القوات الشعبية بمساعدة القوة العسكرية الروسية والوصول إلى حدود جمهوريتنا، المحددة بالمناطق التي تم فيها إجراء الاستفتاء في 12 مايو 2014. لاحقا سيصبح كل شيء في أيدي الأوكرانيين أنفسهم – ويمكن لخاركوف وأوديسا اتخاذ القرار بشكل مستقل. وفي حال طلبت هاتان المقاطعتان المساعدة فسيتم النظر فيها، وفي حال اتخاذ القرار الإيجابي فسنقدم لهما المساعدة".

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في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

المصدر: نوفوستي