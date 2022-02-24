قوات دونيتسك: مستعدون لفتح ممر إنساني للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين

قالت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، إنها مستعدة لفتح ممر إنساني للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين، بشرط تسليمهم لأسلحتهم بشكل طوعي.

وجاء في بيان صدر عن قيادة هذه القوات: "تعرب القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، عن استعدادها لتوفير ممر إنساني للعسكريين من اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 53 التابع للقوات البرية الأوكرانية، بشرط التسليم الطوعي للأسلحة الموجودة بحوزتهم".

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

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وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

المصدر: نوفوستي