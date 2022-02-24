لوغانسك: العسكريون الأوكرانيون ينسحبون من الخطوط الأمامية بأعداد كبيرة

قال المتحدث باسم القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك إيفان فيليبونينكو، إن مجموعات كبيرة من عناصر القوات الأوكرانية تغادر المواقع الأمامية على خطوط التماس.

وأضاف المتحدث اليوم: "وفقا لمعلوماتنا الاستخبارية، تمت ملاحظة انسحابات كبيرة من جانب العسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس. وتؤكد المعلومات أنهم يرفضون بشكل جماعي تنفيذ الأوامر من القيادة، ويتركون مواقعهم الأمامية".

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في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي لا يستهدف المراكز السكنية الأوكرانية، وفقط يقصف مواقع البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة.

المصدر: تاس