هايتي.. مقتل صحفي خلال تظاهرة عمالية في بورت أو برنس

قتل صحفي في مدينة بورت أو برنس في هايتي، على هامش تظاهرة جمعت آلاف العمال في صناعة النسيج، تخللتها أعمال عنف.

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واحتشد العمال، احتجاجا على الزيادة التي أعلنتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور، معتبرين أنها غير كافية.

واستنكر رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، مقتل الصحفي لازار ماكسيهن خلال التظاهرات العمالية. كما دان أعمال العنف التي أدت إلى وقوع إصابات.

هذا وأصيب صحفيان آخران برصاص أطلقه رجال مقنعون كانوا يقودون سيارة لا تحمل لوحات ترخيص، بحسب ما أشار مصور يعمل لصالح وكالة فرانس برس.

وقبل وقوع المأساة، استخدمت الشرطة بشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع في وجه المتظاهرين الذين كانوا يرشقونهم بالحجارة.

المصدر: "فرانس 24"