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ترامب: العملية العسكرية الروسية في دونباس "حدث مؤسف للغاية"

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ترامب: العملية العسكرية الروسية في دونباس
AP
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن العملية العسكرية الروسية في دونباس "حدث مؤسف للغاية بالنسبة للعالم كله".

وذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، أن ترامب أكد أن هذه العملية ما كان يجب أن تحدث.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة " فوكس نيوز": "هذا شيء لم يكن يجب أن يحدث أبدا. هذا لم يكن ليحدث خلال فترة رئاستي ... هذا حدث محزن للغاية بالنسبة للعالم، وبالنسبة لتلك الدولة، وكذلك بالتأكيد، محزن جدا للعديد من الأشخاص الذين سيموتون عبثا".

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

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وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

المصدر: نوفوستي

 

 

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