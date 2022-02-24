نيبينزيا: أساس الأزمة في أوكرانيا يكمن في تخريب اتفاقيات مينسك

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن جذور الأزمة في أوكرانيا تكمن في تخريب اتفاقيات مينسك وعدم تنفيذ بنودها.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: "أود أن أكرر أن جذور أزمة اليوم حول أوكرانيا، تكمن في تصرفات أوكرانيا نفسها، التي امتنعت منذ سنوات عديدة عن تنفيذ التزاماتها المباشرة بموجب حزمة إجراءات مينسك".

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

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وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

المصدر: نوفوستي